Vierstündiger Einsatz in Delrath Fass mit leicht entzündlichem Stoff beim Laden beschädigt

Mit starken Kräften rückte die Feuerwehr Dormagen am Freitag Abend, 5. Mai, in Delrath an. Auf dem Firmengelände einer Spedition an der Siemensstraße war ein Fass mit leicht entzündlichem Stoff beim Verladen beschädigt worden. Laut Stadt haben die Mitarbeitenden sofort reagiert und noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Palette auf eine Auffangwanne gestellt. Darin konnte die auslaufende Chemikalie mit Hilfe von Bindemitteln eingedämmt werden. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.