Nach Regenfällen in Dormagen : Feuerwehr sichert nach Unfall auf der A57 ab

Dormagen Die starken Dauer-Regenfälle beschäftigten die Feuerwehr nachts und am Tage. Zu insgesamt fünf Hilfeleistungen rückten die Helfer aus.

Dabei ging es darum, Wasser aus Kellern zu pumpen oder zur Absicherung des Rettungsdienst auf der Autobahn 57. Dort war es in der Nacht zu Mittwoch in Höhe der Raststätte Nievenheim zu einem Auffahrunfall gekommen, der glimpflich verlief. Eine Autofahrerin hatte aufgrund der nassen Fahrbahn plötzlich abgebremst, das folgende Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zwei Mal rückte die Feuerwehr aus, weil Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden. Einmal nachts in einem Möbelgeschäft im Gewerbepark Top West. Dort handelte es sich um einen technischen Defekt in der Anlage, welcher nicht näher eingegrenzt werden konnte. Ein anderes Mal am Mittwochmorgen in einer Tiefgarage an der Walhovener Straße. Auch dort handelte es sich um eines technischen Defekt, welcher näher auf Wasser in der Brandmeldezentrale und der Übertragungseinrichtung eingegrenzt werden konnte. Die Betreiber sind jeweils zur Instandsetzung beauftragt.