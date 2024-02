Auch Feuerwehr muss sich gedulden Erste Priorität hat der Neubau in Stürzelberg

Die Feuerwehrleute vom Löschzug Stürzelberg müssen sich nicht mehr allzu lange in Geduld üben: Der Beginn des Neubaus ihres Gerätehauses steht vor der Tür und die Terminierung ist immer noch die gleiche wie im Herbst vergangenen Jahres. Das ist nicht immer der Fall, wenn in Dormagen gebaut wird. Aber die neue Heimat der Feuerwehr an der Bahnstraße ist alleine schon daher im Fokus der Verantwortlichen, weil die die Startnummer 1 im Brandschutzbedarfsplan hat. Bei anderen Vorhaben ist die Lage deutlich unklarer, ob in Delhoven, an der Kieler Straße oder in Hackenbroich: Zeitpläne für Erweiterungen gibt es noch keine.