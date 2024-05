Sturmnacht in Dormagen Feuerwehr musste 22 Mal ausrücken

Dormagen · Die Feuerwehr in Dormagen musste in der Sturmnacht 22 Mal ausrücken. Grund dafür waren Überschwemmungen in Kellern. Was passiert ist.

03.05.2024 , 12:50 Uhr

In Dormagen sind Keller und Straßen wegen des Regens überschwemmt worden. Foto: dpa/Harald Tittel

Der starke Regen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat auch in Dormagen Schäden verursacht. Die Feuerwehr Dormagen musste am Donnerstagabend, zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr, zu 22 Einsätzen wegen des Wetters ausrücken. Aufgrund der vielen Einsatzstellen im gesamten Kreisgebiet hatten die Dormagener Wehrleute auf der Feuerwache das sogenannte Unwettermodul in Betrieb genommen. Darüber konnten sie die Einsätze im Dormagener Stadtgebiet eigenständig koordinieren. Der Schwerpunkt der Einsätze lag in Delrath und Nievenheim. In fast allen Fällen war Wasser in den Keller gelaufen oder es kam zu größeren Wasseransammlungen auf Straßen. Oft war das Wasser vor dem Eintreffen der Feuerwehr aber bereits wieder abgelaufen, sodass sie Einsatzkräfte nicht mehr tätig werden mussten. Die Einsätze wurden durch 65 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache sowie den Löschzügen Nievenheim, Stürzelberg und Stadtmitte abgearbeitet. Personen kamen nicht zu Schaden.

(sku)