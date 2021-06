Feuer bei Big Hub Barbecue in Dormagen : Smoker und Hecke brennen – Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Smoker und Hecke brennen in Dormagen – Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Dormagen Die Feuerwehr Dormagen rückte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Brand an der Düsseldorfer Straße in Stürzelberg aus. Das betroffene Restaurant muss nun kurz pausieren.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe sich gezeigt, so die Feuerwehr, dass vor dem Restaurant Big Hug Barbecue ein Barbecue-Smoker und Teile einer Hecke lichterloh brannten. Durch die umgehende Löschung konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Verletzt wurde niemand, bestätigt die Feuerwehr. Während der Einsatzmaßnahmen war die Düsseldorfer Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Betreiber des Big Hug Barbecue teilte in den Sozialen Medien mit, dass der Betrieb nach dem Brand erst am Samstag weitergehe. Er schreibt: „Keiner ist zu Schaden gekommen, es wird alles gut.“

(NGZ)