Feuer in Zons : Kinder verantwortlich für Strohballen-Brand

Die Feuerwehr hatte die Lage im Griff. Foto: Patrick Schüller

Zons Am Montag, 8. August, standen insgesamt 40 Strohballen in Zons in Flammen – nun konnten die Verursacher, bei denen es sich um Kinder handelt, ermittelt werden.

Entdeckt wurde der Brand gegen 22.50 Uhr neben einem Feldweg an der Wiesenstraße. Mehrere der brennenden Eckballen waren von dem Stapel auf den Weg gefallen, somit wurde der Fahrbahnbelag auf einer Länge von etwa 20 Metern beschädigt.Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen die Strohballen kontrolliert abbrennen. Im Laufe der Nachmittag- und Abendstunden hatten Zeugen wiederholt mehrere Kinder beobachtet, die sich im Bereich des Strohballenstapels aufgehalten hatten.

Nach Zeugenhinweisen konnten diese drei Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren nun als Verursacher ermittelt werden. In ihren Vernehmungen zeigten sich die Jungen weitgehend geständig. Demnach soll der Älteste die Strohballen mit seinem Feuerzeug angezündet haben. Die Folge ihres Handelns hatte die Kinder wohl überrascht, so hatten sie mit einer derartigen Ausbreitung des Feuers nicht gerechnet. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen abgeschlossen und den Vorgang zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf abgegeben.

