Feuer in Dormagen-Gohr : Schuppen mit Brennholz und Geräten brennt nieder

Feuer in Dormagen-Gohr

Der Schuppen an der Gohrer Straße „In der Lüh“ brannte ab. Foto: Feuerwehr Dormagen

Gohr Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Ursache und Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Es gab keine Verletzten, wie die Stadt Dormagen mitteilte

Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstag ein Schuppen an der Gohrer Straße „In der Lüh“ in Brand. Die Feuerwehr wurde gegen 6.15 Uhr alarmiert und fuhr mit mehreren Einheiten ins Bergdorf. Im Einsatz waren die Löschzüge Gohr, Nievenheim und das Hauptamt aus Dormagen und der Löschzug Nettesheim aus der benachbarten Gemeinde Rommerskirchen.