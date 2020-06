Feuer in Dormagen : Brand im Dachgeschoss des Ring-Centers

Dormagen Am Sonntag gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf die Kölner Straße gerufen. Dort brannte eine Dachgeschosswohnung. Die Polizei ermittelt wegen zumindest fahrlässiger Brandstiftung.

Keine Verletzten gab es am Sonntag Abend bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung im Ring-Center-Gebäude an der Kölner Straße. Wegen des Brandes in der Innenstadt kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, wie die Stadt mitteilt.