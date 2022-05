Brand in Dormagen : Kleinerer Brand in Dormagener Scheune

Die Brandursache ist bislang nocht nich eindeutig. (Symbolfoto) Foto: dpa/Holger Hollemann

Dormagen An der Sudetenstraße in Dormagen-Horrem waren Feuerwehr und Polizei am Donnerstag, 5. Mai, gegen 23:00 Uhr im Einsatz. Ein Anwohner hatte auf einem leerstehenden Areal einen Brand an einer Scheune festgestellt.

Die Anwohner haben schon vor Eintreffen der Feuerwehr reagiert und mit dem Löschen begonnen. Da die Brandursache bis dato nicht eindeutig ermittelt werden konnte, ist auch eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung nicht auszuschließen.