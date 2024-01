Kriminalität in Dormagen Schuleinbrüche: Kripo Köln fasst Verdächtige

Eine groß angelegte Razzia der Polizei am Dienstagmorgen mit Schwerpunkt in Leverkusen könnte auch für Dormagen von Bedeutung werden. Die Polizei ermittelt gegen 14 junge Männer und eine junge Frau im Alter von 17 bis 22 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, in unterschiedlichen Konstellationen im vergangenen Jahr in mindestens 38 Schulen und Kindertagesstätten eingebrochen zu sein. Nach aktuellem Stand sollen die Verdächtigen in Leverkusen, im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis, im Kreis Düren und im Kreis Mettmann (dort zum Beispiel in Langenfeld) aktiv gewesen zu sein. Aber: Auch das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen ist eingeschaltet. Denn in der Chemiestadt hatte es im zweiten Halbjahr 2023 ebenfalls zahlreiche Einbrüche in Schulen und Kitas gegeben. „Wir ermitteln, ob es einen Zusammenhang mit diesen Fällen in Dormagen gibt“, informierte Polizeisprecherin Claudia Suthor auf Anfrage unserer Redaktion.