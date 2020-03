Dormagener festgenommen : Polizei klärt drei Raubüberfälle auf

Dormagen Der Polizei ist die Aufklärung von drei Raubüberfällen gelungen, die in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt haben. Sie hat zwei 17 bzw. 18 Jahre alten Dormagener festgenommen, die bereits polizeibekannt sind.

Ihnen wird vorgeworfen, für drei bewaffnete Raubüberfälle auf eine Spielhalle und zwei Tankstellen in Betracht kommen. In der Innenstadt hatte es am 15. Februar eine Spielhalle an der Kölner Straße getroffen. Gegen 20 Uhr hatte ein maskiertes Duo das Casino betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Geld verlangt. Anschließend flüchtete es.