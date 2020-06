Festnahme in Nievenheim : Polizei fasst mutmaßliche Trickbetrüger-Bande - Hauptverdächtiger kommt aus Dormagen

In Nievenheim wurde ein 53-Jähriger verhaftet, der in Verdacht steht, der „Logistiker“ einer Trickbetrüger-Bande zu sein. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nievenheim Ein 53-jähriger Mann wurde in Nievenheim festgenommen. Tatort war ein Villenviertel in Hamburg. Er soll der entscheidende Logistiker im Hintergrund sein. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Der Kriminalpolizei ist in der vergangenen Woche gelungen, eine Bande auszuhebeln, die im Verdacht steht, durch Trickbetrug an das Geld von älteren Menschen zu kommen. Der Hauptverdächtige kommt aus Dormagen. Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag in seiner Wohnung in Nievenheim festgenommen.