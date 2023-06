Festival am Straberger See „Strabi Open Air“ nur an einem Tag

Insgesamt elf Künstlerinnen und Künstler werden vor traumhafter Kulisse am Straberger See auflegen, wie in nahezu jedem Jahr legen die Veranstalter dabei wieder einen Fokus auf Newcomer. Mit dabei sein werden: Alex Hövelmann, Jakoba, Max Million, Merow, Michael Blaze, Nick Selbmann, Onno Roentgen, Patrick Lanowy, Seizo, This Chris und Zisso. Es wird zwei Bühnen geben: die Wiesenbühne und die Strandbühne. Anders als im Vorjahr findet das „Strabi Open Air“ in diesem Jahr an nur einem Abend statt und wird ganz im Zeichen der elektronischen Musik stehen. „Nachdem wir uns die Kostenstruktur aus dem Vorjahr angesehen haben, war schnell klar, dass wir in diesem Jahr nicht mit mehreren Festival-Tagen ins Rennen gehen können. Insbesondere nachdem uns eine, vorher durch die Pandemie bedingte, Bundesförderung weggefallen ist“, erklärt Simon Rodenkirchen. „Die Tage, an denen wir elektronische Musik spielen, sind für uns auch in der Vergangenheit die rentabelsten gewesen. Dort haben wir die kleinste Finanzierungslücke, auch wenn selbst die immer noch zu hoch ist.“