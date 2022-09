Festival Alte Musik Knechtsteden : „Capella de la Torre“ begeistert im Bullenstall

Die Landpartie mit dem Bläserensemble Capella de la Torre unter der Leitung von Katahrina Bäuml und mit Sopranistin Maragret Hunter. Foto: Melanie van Schyndel

Knechtsteden Bei der Landpartie im Rahmen des Festivals Alte Musik verzauberte das Bläserensemble das Publikum. Wegen des Wetters war man von der Theaterscheune in den Bullenstall umgezogen.

Es war ein heiterer Nachmittag im Bullenstall des Kulturhofes in Knechtsteden, in den die „Landpartie“ des Festivals Alte Musik aufgrund des Wetters kurzerhand verlegt wurde: Das mehrfach ausgezeichnete Bläserensemble „Capella de la Torre“ unter der Leitung von Katharina Bäuml entführte die Zuhörer auf ganz besondere Weise in die musikalische Welt des Mittelalters. Das Ensemble nahm das Publikum nach Art der Stadtpfeifer, die auch Johann Sebastian Bach und dessen Kompositionen stark geprägt haben, mit auf eine Reise durch das Europa der frühen Neuzeit.

Bei vielen Liedern wurde das Ensemble begleitet durch die Sopranistin Maragret Hunter, die mit ihrer klaren Stimme die Zuhörer in ihren Bann zog. Die aus Neuengland stammende Sängerin ist seit 2014 regelmäßiger Gast bei „Capella de la Torre“. Die vorgetragenen Lieder handelten von Themen, die die Menschen im Mittelalter bewegten: Über Gott, den Glauben, den Krieg, das Leben und natürlich die Liebe und die Freuden und Schmerzen, die sie mit sich bringt, wurde gesungen und gespielt.

So waren beispielsweise „Ecco la primavera“ von Franceso Landini“, „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Baltasar Resinarius, „In te Dimine speravi“ von Josquin Desprez oder Adrien le Roy’s „Si j’ayme ou nin, je n’en dis rien“ zu hören. Die perfekt miteinander harmonierenden alten Instrumente versetzte das Publikum in eine längst vergangene Zeit, ließen Tänze und Feiern bei Hofe vor dem geistigen Auge entstehen und passten gleichzeitig so perfekt in die heutige Zeit.

„Capella de la Torre“-Gründerin Katharina Bäuml glänzte als Spezialistin auf der Schalmei, Birgit Bahr am Altpommer, Annette Hils an Dulzian und Flöte, Falko Munkwitz an der Posaune, Johannes Vogt an der Laute, Martina Fiedler an der Orgel und Mike Turnbull faszinierte mit großer Virtuosität an der Percussion. Die Gruppe zählt zu den führenden Ensembles für Bläsermusik weltweit und wurde 2005 gegründet.

Die Zuhörer belohnten die Musiker mit begeistertem Beifall über viele Minuten hinweg. Gleich zwei Zugaben musste das Ensemble geben, bis es sich verabschieden durfte. Das Publikum ging heiter beschwingt seiner Wege.



(mvs)