Festival Alte Musik Bezauberndes Akkordeonspiel von Viviane Chassot auf Schloss Arff

Kaum einer der Besucher hatte wohl erwartet, was im Rahmen des Festibal Alte Musik tatsächlich aufgeführt wurde. Das Akkordeon, auch wenn es an diesem Abend eins mit 200 Knöpfen, 15 Registern und sechs Oktaven Tonumfang war, ersetzte glatt ein ganzes Orchester. Vielleicht kommt die Orgel dem voluminösen „Schifferklavier“ am nächsten, das landesüblich mit flotten Ländlern, Seemannsliedern und Volksweisen konnotiert ist.