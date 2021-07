„Musik aus Dormagen“ : Diese Bands sind in diesem Jahr beim Festival dabei

Wie im letzten Jahr findet das Festival unter Corona-Bedingungen statt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Normalerweise läuft das Festival über einen Tag. In diesem Jahr sind es zwei. Corona-Maßnahmen wird es wohl wieder geben. Die 14 Bands freuen sich trotzdem auf die Veranstaltung.

Ganz normal wird auch die diesjährige Ausgabe von „Musik aus Dormagen“ nicht ablaufen. „Trotzdem ist die Vorfreude riesig“, sagt Georg Heinen, der 13 Jahre für das Festival verantwortlich war und auch jetzt noch mitwirkt. Das diesjährige Aufgebot an Bands ist so groß wie selten zuvor: 14 Musikgruppen werden in Dormagen auf der Bühne stehen. An zwei Tagen. Normalerweise läuft das Festival nur einen Tag lang. „Wegen Corona konnten viele Bands aber so lange nicht auftreten“, sagen die Veranstalter. Jetzt haben alle umso mehr Lust. Vier Bands treten am Freitag (27. August) von 19 bis 23 Uhr auf. Zehn weitere dann einen Tag später (28.) von 13 bis 23 Uhr.

Die Genres der Bands sind laut Veranstalter gut durchmischt. Von Singer Songwritern über Cover-Rockbands, undefinierbare Genres mit Reggae-Elementen und „Musik der härteren Gangart“ ist alles dabei. „Jedes Jahr ergibt sich ein neues Bild, weil die Zusammensetzung der Bands immer eine andere ist“, so Heinen. Bei einigen Gruppen weiß auch der Veranstalter noch nicht, was auf ihn zukommt. Außerdem wird der Fotograf Markus Nicolini an beiden Tagen eine Auswahl seiner Fotos austellen. Die zeigen eigentlich belebte Orte, in den frühen Morgenstunden, wenn noch nicht so viel los ist.

Wie schon im letzten Jahr, wird die Veranstaltung nur unter Corona-Schutzbestimmungen und Hygienmaßnahmen möglich sein. Wie genau die aussehen, könne man wohl erst Anfang August sagen. „Letztes Jahr hat das sehr gut geklappt, wir haben alle Auflagen erfüllt“, sagt Heinen, der sein Amt 2017 eigentlich an Markus Fuchs übergeben hat, in diesem Jahr aber auch die Bands ansagen wird. 2020 konnten die Besucher das Festival maximal in Zehnergruppen besuchen und mussten sich zur Kontaktnachverfolgung eintragen. Tanzen vor der Bühne war nicht möglich. „Klar vermissen wir das alle, aber wir freuen uns, dass das Festival überhaupt stattfinden kann“, so Heinen.