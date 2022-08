Festival am Rhein: Musik aus Dormagen trotzt der Hitze​

Rheinfeld Zum ersten Mal gastierte das Traditions-Festival im Landgasthaus Piwipp in Rheinfeld. Organisatoren, Musiker und Besucher waren begeistert. Und das gab es zu sehen und zu hören.

Für den erfahrenen Organisator Markus Fuchs war es kein ganz leichtes Festival. Zum einen wusste er um die brütende Hitze, die auf Musiker und Besucher zukam; zum anderen musste er in den Tagen vor dem Start gleich drei Absagen von Bands hinnehmen - allesamt aus gesundheitlichen Gründen. Corona ließ grüßen! Nach „Bob’s your Uncle“ und „Out of Noise“ kamen dann auch noch „Food for the Monkeys“ hinzu, die kurzfristig passen mussten. Aber das MAD-Festival machte das Beste daraus: „Die verbliebenen sechs Bands haben ihr Programm verlängert und die Schlagzeugschule-Dormagen hat einfach noch einen zweiten Programmpunkt geliefert“, so Markus Fuchs. So ging es wie geplant um 12 Uhr los und endete wie vorgesehen um 23 Uhr. So haben es Beteiligte konkret gesehen.