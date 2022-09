Movimento beim Festival Alte Musik Knechtsteden : Ein Musikerlebnis an besonderen Orten

Dormagen/Düsseldorf Die musikalische Fahrradtour des Festivals Alte Musik Knechtsteden führte auf rund 25 Kilometern erneut von Düsseldorf aus nach Dormagen.

Wer geglaubt hatte, seine Heimat sehr gut zu kennen, der wurde an diesem Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, gewiss eines Besseren belehrt. Gleich nebenan und mühelos per Rad erreichbar waren auf dem Tourenplan Stationen eingezeichnet, die in ihrer Summe großen Eindruck machten. Schloss Benrath , Haus Bürgel , die Rheinfähre Zons-Urbach und das Kreismuseum Zons mögen für viele Fixpunkte sein. Doch als sehr passende Locations für Konzerte der verschiedensten Arten entwickelten sie an diesem sonnigen Tag ihren ganz eigenen Charme. Hinzu kamen die Monheimer Kulturraffinerie K 714, der Aalschokker in Monheim , die Rheinfähre Zons, der Strabeach und Dormagens Christuskirche.

Das tragende Element war an allen Anlaufpunkten die Musik: Kammermusik im Schloss, experimentelle Klänge aus Signal-Drucklufthörnern in der Kulturraffinerie, Überdimensionales beispielsweise aus Flöten war auf dem ruhenden Schiff zu hören, und Barockharfe und Hackbrett sowie Blockflöten ertönten in Zons. Auf dem Jüdischen Friedhof in der Zonser heide beschwor Bernd Spehl per Klarinette und Klezmermusik eine ungemein dichte Atmosphäre. Das Konzert am Strabeach überraschte mit eher spaßig gemeinten Schuhplattlern auf Recycling-Instrumenten. Wer bis zum frühen Abend ausgeharrt hatte, der wurde mit dem absoluten musikalischen Höhepunkt belohnt. Denn in neuer Besetzung kredenzte das „Calmus Ensemble“ mit Volksliedern eine wunderbare gesangliche Wegzehrung. Das Festival Alte Musik Knechtsteden beginnt am kommenden Samstag. Am 25. September startet „Movimento II“ mit einer Radtour an der Erft.