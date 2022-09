Festival Alte Musik : Magische Momente mit Georg Friedrich Händel in Knechtsteden

Die Musikerinnen und Musiker begeisterten am Mittwoch in der Basilika im Kloster Knechtsteden. Das Publikum war begeistert. Foto: Festival Alte Musik

Knechtsteden „Dixit Dominus: Händel in Rom“, so lautete der Titel des Konzertes am Dienstagabend in der Klosterbasilika Knechtsteden. Das Publikum zeigte sich begeistert.

Alessandro Scarlatti, Agostino Steffani und Georg Friedrich Händel sind große Namen in der Musik ihrer Zeit und weit darüber hinaus. Im Trio sind sie wunderbar festival-geeignet. Zu ihrer Auswahl bedurfte es für diesen intellektuell und emotional bereichernden Abend im Rahmen des Fesitval Alte Musik Knechtsteden nur einer glücklichen Hand.

Akteure waren der Chor der Rheinischen Kantorei, Das Kleine Konzert, und sechs Solisten von außergewöhnlich professionellem Zuschnitt. In ihrem festival-bezogenen Programm hielten sie herrliche Überraschungen bereit. Allein die Theorbe, eine Basslaute, und das Barock-Cello faszinierten mit ihrer physischen Präsenz, vor allem aber mit ihrem Klang. Umgeben waren sie von vorzüglichen Streichern und untermalt vom Cembalo. Sensationell waren die Sänger und Sängerinnen des Chors, und daraus noch einmal hoben sich die Solisten heraus: Martha Matscheko, Sopran, Tabea Mitterbauer, Sopran, Daniel Elgersma, Andreas Post, Tenor, Maximilian Fieth, Tenor, und Dávid Csizmár, Bass. Unter der straffen und energischen Leitung von Edzard Burchards boten sie eine opulente Folge musikalisch-geistlicher Inhalte.

Ein anfängliches Kyrie eleison in der Messe di S. Cecilia von Scarlatti stimmte auf das bitterernste Begehren nach Vergebung ein. In Agostino Steffani´s, Stabat Mater, klangen schmerzvolle Kantilenen und beklemmende Harmonien, die nicht von dieser Welt zu sein schienen. Zugänglicher, weil den geistlichen Hörgewohnheiten erheblich näher, erklang der junge Händel mit seinem „Dixit Dominus“. Dieses kompakte Stück ist stark beeinflusst von seinem Aufenthalt in Rom. Bei Händel kam es in der Knechtstedener Aufführung auch zum magischen Moment des Abends, als die beiden Sopranistinnen in den Vordergrund traten und himmlischen Gesang anstimmten. Der schien für die Zuhörer aus höheren Sphären zu kommen. Aber auch jeder andere Interpret reihte sich in die grandios klingende und singende Leistung ein.