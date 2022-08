Festival Alte Musik Knechtsteden : Mit „Movimento“ am Rhein entlang

Dormagen Die Fahrradtour des Festivals Alte Musik Knechtsteden geht in die zweite Runde. Am 11. September geht es von Schloss Benrath aus über den Rhein nach Dormagen.

Die Tour startet wie 2021 schon vor Schloss Benrath, das bequem über den örtlichen Bahnhof zu erreichen ist. Dort wird es einen majestätischen Auftakt mit Mitgliedern der Neuen Düsseldorfer Hofmusik geben. Danach geht es zum ehemaligen Römerkastell Haus Bürgel, zum Gelände der künftigen Kulturraffinerie K714 und zum Aalschokker in Monheim, bevor die Fähre Urdenbach-Zons, auf der das Bläserensemble der Musikschule Dormagen für die musikalische Begleitung sorgen wird, die Teilnehmer auf die andere Rheinseite in Dormagener Stadtgebiet bringt. Für den Fall, dass die Rheinfähre bis dahin ihren Betrieb noch nicht wieder hat aufnehmen können, gebe es Alternativen, sagt Festival-Sprecherin Nicola Oberlinger. „Im Moment sind wir aber optimistisch. Die Tour findet in jedem Fall statt“, verspricht sie. Von der Fähre aus geht es in die Zollfeste Zons, zum jüdischen Friedhof in der Zonser Heide, an den Straberger See, in den Tierpark Tannenbusch und zum Abschluss in die Christuskirche in Dormagen. Die Radtour beschließt das Leipziger Calmus Ensemble mit „Folksongs“ in A-Cappella-Klängen von Friedrich Silcher bis Freddy Mercury.