Festival Alte Musik Knechtsteden : Ergreifender Abend mit Bachs Notensammlung in der Basilika

Knechtsteden Das Festival Alte Musik begann am Wochenende.

„Das ist ein Programm, das Johann Sebastian Bach als sein Erbe empfunden hat.“ Hermann Max, Begründer des Knechtstedener Festivals Alte Musik und Verfechter der alten Aufführungspraxis, hat Vorfahren des großen Thomaskantors aufgespürt. Bezeichnenderweise gehörte an diesem bewegten Abend in der Basilika zumeist seine ganz persönliche Ahnengalerie dazu: Johann Michael Bach und Johann Christoph Bach. Die beiden Brüder aus Arnstadt waren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Musikwelt hoch angesehen. Eingestreut war mit Georg Muffat, „der Kosmopolit“, ein weiterer profilierter Komponist des Barock.