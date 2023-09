Festival Alte Musik Knechtsteden Hohe Auslastung bei allen Konzerten

Unter Max‘ Leitung erklangen in der zurückliegenden Festivalwoche bekannte und viele unbekannte Werke des Bach-Clans vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, die mehr als drei Jahrzehnte seines Knechtstedener Schaffens und Neu-Entdeckens wie im Brennglas Revue passieren ließen. In Konzertsendungen in Deutschlandfunk und auf WDR3 werden das diesjährige Eröffnungs- und Abschlusskonzert zu hören sein, so wie zuvor bereits rund 100 Radiomitschnitte von mehr als 300 Knechtstedener Konzerten in den vergangenen 32 Jahren. Langjährige musikalische Weggefährten wie der Cembalist Bernward Lohr und die Geigerin und Knechtstedener Konzertmeisterin Anne Röhrig, Cembalistin Christine Schornsheim oder Cellistin Kristin von der Goltz und Gäste wie Viviane Chassot oder das Ensemble Céladon bereiteten Max ein großes musikalisches Abschiedsfest. Im Anschluss an das ausverkaufte Abschlusskonzert am vergangenen Samstag wurde Max von Bürgermeister Erik Lierenfeld mit der goldenen Nadel der Stadt Dormagen für sein künstlerisches Lebenswerk und seine herausragenden Verdienste um die Kultur in Dormagen geehrt.