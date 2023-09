Festival Alte Musik in Knechtsteden Johann Sebastian Bach wechselt überzeugend ins Spaßfach

Amüsant sind die gesungenen Rollenspiele von Verena Gropper, Sopran, Christos Pelekanos, Bass, und Lothar Blum in jedem Fall. Sie werden eingerahmt vom Ensemble „Das Kleine Konzert“ unter der dezenten musikalischen Leitung von Johannes Liedbergius. Wer damals in der Gesellschaft eine Rolle spielte, wird in ihren Gesängen plastisch vorgeführt: der joviale Gutsherr, der sittenstrenge Pastor und der gefürchtete Steuereinnehmer. Wen hätten wir heute zu nennen, wenn es um den großen sozialen Einfluss in der Gesellschaft geht? Da fallen wohl als erstes die Politiker ein, dicht gefolgt von den Größen in den Medien.