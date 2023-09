Festival Alte Musik Knechtsteden Hermann Max nimmt Abschied von der Bühne

Seit Jahrzehnten ist das Festival Alte Musik Knechtsteden eine Institution in Dormagen, nicht nur für ausgewiesene Kenner klassischer Musik. Wenn beim Schlusskonzert am 23. September in diesem Jahr der letzte Ton gespielt wird, verabschiedet sich Festival-Gründer Hermann Max von seinem Publikum. Nach 32 Jahren künstlerischer Leitung möchte er die Verantwortung in jüngere Hände geben, wie er sagt. „Irgendwann ist das an der Zeit und ich habe auch körperlich ein gewisses Alter erreicht. Ich habe das Gefühl, dass nun jüngere Leute übernehmen sollten, die vielleicht auch etwas anders machen“, meint er. „Täglich ändern sich Dinge und es ist sehr interessant, was dabei am Ende entsteht. Ich bin mir sicher, dass meine Nachfolger ein gutes Händchen haben und ein tolles Programm für das Publikum auf die Beine stellen werden.“