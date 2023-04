Festival Alte Musik in Knechtsteden Im Zeichen der Familie Bach

Das Abschlusskonzert am Samstag, 23. September, feiert das Frühwerk Johann Sebastian Bachs in vier Kantaten, die vor seinem Amtsantritt in Leipzig entstanden. In klangprächtiger Besetzung vereint Hermann Max die Rheinische Kantorei und Das Kleinen Konzert zum krönenden Abschluss seiner Festival-Leitung. Die detaillierten Programme der zahlreichen verschiedenen Konzerte werden jeweils am 2. Mai veröffentlicht.