Kultur in Dormagen Das ist das Programm für das Festival Alte Musik in Knechtsteden

Klassische Musik, herausragende Künstler und eine romantische Atmosphäre in der Klosterbasilika – das verspricht der Veranstalter des Festivals Alte Musik in Knechtsteden. Vom 21. bis 28. September findet das beliebte Festival wieder statt. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 2. Mai. Mitglieder des Freundeskreises haben die Möglichkeit, Karten ab sofort über das Festivalbüro vorzureservieren. Wie das Programm aussehen wird, teilt der Veranstalter jetzt in einer Mitteilung mit.