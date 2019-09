Festival Alte Musik in Dormagen : Konzert mit Sanssouci-Einschlag

Zons Die diesjährige Konzertfolge beim Festival Alte Musik war wieder gespickt mit visionär glanzvollen Höhepunkten. Einer davon war zweifellos der Auftritt des Ensembles Hesperi mit „From Counterpoint to Caledonia“ im Zonser Kreismuseum.

Auf die Kontrapunkt-Künste und den Erfindungsreichtum des Barock hat es dieses ganz und gar bemerkenswerte Londoner Duo abgesehen: Mary-Jannet Leith, Blockflöte, und Thomas Allery, Cembalo, spielten am Donnerstag im Kreismuseum Zons in einer Weise auf, dass mehr als ein Hauch von Sanssouci durch den festlichen Raum wehte. Hat doch der Preußenkönig Friedrich II. dort einst mit wahrer Leidenschaft auf der Flöte gespielt und seine komplexen Klänge zelebriert.

Ihn in virtuoser Weise vermutlich weit übertreffend, traten die beiden jungen britischen Künstler in der Feste Zons an. „Abwechslungsreich in der Darstellung“, lobte sie Hermann Max, dem Leith und Allery vor Jahren bei einem siegreich absolvierten Wettbewerb aufgefallen waren. „Im besten Sinne unterhaltsam“, fügte der Festival-Begründer noch erfreut hinzu. Besucher Hartmut Belitz äußerte sich speziell zur Flötistin ähnlich positiv exaltiert: „Sie ist perfekt in den schnellen Passagen und ausdrucksstark in den langsamen.“