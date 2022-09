Festival Alte Musik : Klangwunder in Knechtsteden

Klangwunder in Knechtsteden

Knechtsteden Das Festival Alte Musik wurde mit einem eindrucksvollen Konzert eröffnet, das unter dem Motto „Telemann in Paris“ stand. Das Programm ließ Entdeckungen zu – aber kein verzaubertes Zurücklehnen.

Das war am Samstagabend ein großartiges Eröffnungskonzert, denn es hat das Motto des nahezu zweiwöchigen Musizierens beim Wort genommen.

Wenn die vorangestellte Aussage zutrifft: „Man hört nur, was man weiß“, dann hatten die Zuhörer an diesem Abend lohnende Aufgaben zu lösen. Und an den folgenden Abenden wird das nicht anders sein. Auf vertraute Klänge folgen auf der Stelle Vergleiche, „öffnen sich Blickrichtungen“, wie Hermann Max und der Organisator Michael Rathmann vorab einstimmten. „Spitzt die Ohren!“, lautete deren Devise.