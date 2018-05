Dormagen: Fest mit "Missionaren auf Zeit"

Dormagen Die Spiritaner feierten an Pfingsten in Knechtsteden mit besonderen Gästen.

Dieses Jahr sind an dem "Fest der Nationen", wie Pater Hartmut Straubinger das Begegnungsfest zu Pfingsten nennt, erstmals die Missionare auf Zeit beteiligt. Die Spiritaner haben das Programm vor über 40 Jahren begründet. Ein Missionar auf Zeit nimmt an einem internationalen Freiwilligendienst im Ausland teil. 18- bis 28-Jährige können ein Jahr in Afrika oder Südamerika verbringen und leben dort in einer Ordensgemeinschaft. Sie engagieren sich für soziale Projekte, zum Beispiel in Kindergärten oder -heimen. "Dabei werden die entstehenden Kosten fast vollständig von der Organisation "Weltwärts" übernommen", erzählt Anne Arenhövel. Sie ist die Ansprechpartnerin von den Missionaren auf Zeit. "Noch bis Mitte März 2019 kann man sich für das nächste Jahr anmelden."