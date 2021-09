Stadt Dormagen plant mehr : So fällt das Fazit über die Teilnahme am Ferienprogramm aus

Dormagen Die Stadt zieht ein Fazit über die Teilnahme am Sommerferienprogramm 2021. Ein Programm für die Herbstferien ist bereits in Planung.

Neben Musikschule, VHS und Stadtbibliothek haben in diesem Jahr erstmalig auch der Fachbereich Bildung, Kultur und Sport, sowie der Fachbereich für Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales gemeinsam ihre Sommerferienangebote veröffentlicht. Die Ergebnisse werden in einem Dokument aufgeführt. In Zuständigkeit der Jugendförderung wurden an 52 Tagen geförderte Ferienmaßnahmen angeboten, bei einer Anzahl von 406 Teilnehmern. Von der Schulverwaltung wurden für schulpflichtige Kinder der Klassen 1 bis 9 an insgesamt 96 Tagen unterschiedliche Angebote zur fachlichen Förderung, persönlichen Entwicklung und Feriengestaltung durchgeführt. „An diesen Maßnahmen, in denen Kindergruppen bis zu 2 Wochen durchgehend in ihrer Entfaltung unterstützt wurden, nahmen 200 Kinder teil“, heißt es. Die Angebotspalette wurde außerdem durch Familienfahrten in das Ferien- und Erlebnisdorf Hinsbeck erweitert. „Darüber hinaus konnten mit den zur Verfügung stehenden Geldern die Ferienmaßnahmen im Offenen Ganztag durch außergewöhnliche Attraktionen erweitert werden zum Beispiel mit dem Kölner Spielezirkus oder auch Kunstaktionen.“ Auch hier seien die Rückmeldungen zu den Tagesausflügen und den übrigen durchgeführten Angeboten durchweg positiv gewesen.