Sommer-Programm in Dormagen : Umwelt-Scouts sind wieder unterwegs

Beliebt sind die Angebote mit Tieren. So gibt es auch wieder Ausflüge in den Tierpark Tannenbusch. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Dormagen Passend zum Beginn der Schulferien läuft das beliebte Sommer-Aktion in Dormagen wieder. Neu dabei ist ein „Rhein Clean Up“. Aber auch Altbewährtes ist im Programm. Anmeldungen für kommende Kurse sind immer noch möglich.

Die Schulferien sind bereits im vollen Gange, und auch die Umwelt-Scouts sind wieder auf Tour. Auch diesen Sommer bieten das Familienbüro und das Umweltteam der Stadt wieder zahlreiche Projekte an. Kinder von acht bis zwölf Jahren können sich bis zum 24. September von den verschiedenen Angeboten begeistern lassen. Einige Plätze sind für die kommenden Kurse noch frei und können beim Familienbüro angefragt werden.

Bei den insgesamt 21 Veranstaltungen und Mitmach-Aktionen, von denen 16 noch anstehen, sollen die Mädchen und Jungen etwas über Umwelt, Tierschutz und Nachhaltigkeit lernen. „Die Umwelt-Scouts gibt es seit vielen Jahren“, sagt Organisator Klaus Güdelhöfer vom Familienbüro der Stadt, der das Projekt zusammen mit Anke Tobies-Gerstenberg vom städtischen Umweltteam betreut. „Ursprünglich sollte es nur einmal stattfinden. Aber die Begeisterung der Kinder und auch die Nachfrage in den folgenden Jahren war so groß, dass die Umwelt-Scouts seitdem jedes Jahr laufen“.

INFO Die Umwelt-Scouts gibt es schon seit 14 Jahren Im Jahr 2005 wurde das Projekt ins Leben gerufen. Die Idee dazu kam von Umwelt- und Naturfreund Manfred Puchelt. Das Programm organisieren seitdem das Umwelteam und das Familenbüro gemeinsam mit ehrenamtlichen Kursleitern.

Das Kursprogramm entsteht durch Mithilfe von ehrenamtlichen Leitern. „Manche sind von Anfang an dabei“, sagt Klaus Güdelhöfer. „Andere sind neu hinzugekommen.“ Eine feste Größe von Anfang an ist Rudolf Presse mit seiner Fahrradwerkstatt in Hackenbroich. Der Experte zeigt den Kindern dort die nötigen Handgriffe, die es braucht, um ein Fahrrad selbst zu reparieren. Am 24. August können Interessierte von 10 bis 13 Uhr vorbeikommen.

Erstmals findet am 27. Juli von 11 bis 13 Uhr die Aktion „Rhein Clean Up“ statt, bei der die Kinder am Rheinufer weggeworfene Dinge aufsammeln. Treffpunkt ist das „Haus Piwipp“ in Rheinfeld.

„Die Kurse, die sich um Tiere drehen, kommen immer besonders gut an“, sagt Güdelhöfer. Da ist dieses Mal zum Beispiel der Besuch im Tierpark Tannenbusch am 24. Juli von 10 bis 12 Uhr dabei. Die Kinder lernen den Beruf des Tierpflegers kennen. Auch Fledermäuse werden in einer Aktion näher beleuchtet. Wer mehr über die „nächtlichen Jäger“ erfahren möchte, kann am 7. September zum Parkplatz am Friedhof in Hackenbroich kommen und von 19.30 bis 21.30 Neues über die Tiere erfahren.

„Meistens lesen die Eltern das Programm, und die Kinder entschieden sich für Kurse, die sie am meisten interessieren“, sagt Güdelhofer. „Wir sind oft überrascht, wie viel Vorwissen die Kinder schon mitbringen. Und es ist immer schön zu sehen, wie begeistert und motiviert sie sind, noch mehr zu lernen.“ Bei der letzten Aktion am 24. September dreht sich alles um gesundes Obst. Interessierte können dafür zur Biologischen Station im Kloster Knechtsteden kommen und von 16 bis 17.30 auf den Obstwiesen Äpfel pflücken.