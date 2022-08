Ferien-Flohmarkt in Dormagen : Schnäppchen-Jagd in der City

Die Auswahl beim City-Flohmarkt ist groß: Stand aus dem Vorjahr. Foto: SWD

Dormagen Der Schnäppchen-Jagd in der Innenstadt steht in dieser Woche nichts mehr im Wege, wenn die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) wieder einmal in die City ruft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am kommenden Samstag, 6. August, wird die Kölner Straße zur Trödelmeile beim großen Familien-Ferien-Flohmarkt der SWD. Rund 50 Anbieter haben ihr Kommen angekündigt und präsentieren dann von Fundstücken aus Omas Nachlass über gut erhaltenes Spielzeug, Bekleidung, Lesestoff und Haushaltsgegenstände etliches, was schön, nützlich und fit für eine zweite Runde ist. Der Markt beginnt um 10 Uhr, ab 16 Uhr wird abgebaut. „Das Ferienende ist der perfekte Termin für unseren Familien-Flohmarkt, bei dem wir traditionell immer ein sehr vielfältiges Angebot haben. Es lohnt sich wirklich, zu stöbern, und wir freuen uns auf viele Besucher“, sagt Marktleiterin Sandra Just.

Seit über 15 Jahren organisiert das Stadtmarketing am ersten Samstag im Monat von Frühling bis Herbst den City-Flohmarkt. Wert legt die SWD dabei darauf, dass dieser Markt ohne gewerbsmäßig feilgebotene Neuware auskommt. Auf dem City-Flohmarkt dürfen ausschließlich gebrauchte Artikel, Bastelarbeiten und Kunsthandwerk angeboten werden. Das Konzept unterscheidet sich damit deutlich von sogenannten Trödelmärkten. Viele Trödler sind dem Markt seit Jahren treu. Weitere Termine in diesem Jahr sind der 3. September und der 1. Oktober. Coronabedingt sind kurzfristige Absagen möglich. Standplätze für die letzten Flohmärkte des Jahres vergibt Sandra Just unter Tel. 02133/257-647 oder per Email. Ein Stand mit drei Metern Frontbreite kostet 25 Euro, jeder weitere Meter 10 Euro zusätzlich. Lediglich die Beiträge für den Familien-Ferien-Trödel wurden auch in diesem Jahr günstiger angeboten, so können Familien an diesem Wochenende wieder zu vergünstigten Konditionen ihre Schätze aus Kellern, Dachböden und Kinderzimmern anbieten. Die Plätze sind jedoch bereits vergeben.

(NGZ)