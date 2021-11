Stimme für ältere Menschen in Dormagen : Ferdinand Thelen verstärkt Seniorenbeirat

Stimme für ältere Menschen in Dormagen

Dormagen Der 65-Jährige war 34 Jahre lang als Bundesbeamter tätig und ist selbst erst seit dem 1. Oktober im Ruhestand. Was ihn nun erwartet.

Frank Thelen freut sich auf die neuen Herausforderungen als Mitglied des Seniorenbeirates, in dessen letzter Sitzung er sich spontan auch als neuer Stadtteilkümmerer für Horrem und Dormagen Nord zur Verfügung stellte.

„Ich freue mich, dass wir mit Herrn Thelen tatkräftige Unterstützung im Seniorenbeirat und bei den Stadtteilkümmerern erhalten haben“, erklärt die Senioren- und Behindertenbeauftragte Monika Brockers-Petry. „Besonders bei letzterem ist es wünschenswert, in möglichst jedem Stadtteil einen Ansprechpartner für die Seniorinnen und Senioren vor Ort zu haben.“

Thelen ist bereits seit längerem ehrenamtlich bei den „Helfenden Händen Dormagen“ aktiv. Sein ehrenamtliches Engagement möchte er jetzt zum Wohle der Seniorinnen und Senioren in seiner Wahlheimat Dormagen verstärken. Eine Kontaktaufnahme ist über die zentrale Erreichbarkeit des Seniorenbeirates entweder telefonisch unter 02133 257 689 oder per Mail an seniorenbeirat@stadt-dormagen.org möglich. Die Stadtteilkümmerer helfen nach dem Prinzip „Senioren für Senioren“ älteren Menschen bei Schwierigkeiten oder Anliegen weiter, beraten und haben immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte älterer Bürger, damit Hilfe schnell und unbürokratisch da ankommt, wo sie gebraucht wird.