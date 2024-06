Feierstunde im Rathaus Dormagen Hans-Werner Wenzel erhält Bundesverdienstkreuz

„Die vielen engagierten Menschen in unserem Kreis tragen durch ihren Einsatz zur hohen Lebensqualität an Rhein, Erft und Gillbach bei. Sie schaffen wertvolle Angebote für ihre Mitmenschen und Orte der Begegnung. All das trägt zu einem Gefühl bei, das jeder Mensch braucht und das wir im Rhein-Kreis Neuss bestens kennen: Heimatverbundenheit“, betonte Katharina Reinhold in ihrer Laudatio. „Eine bedeutende Rolle spielen hierbei unsere Kirchengemeinden. Sie werden vom Engagement aus unserer gesellschaftlichen Mitte getragen. Es sind Menschen wie Hans-Werner Wenzel, die sich für lebendige Gemeinden, ihre feste Verwurzelung in den Orten und ihre Zukunftsfestigkeit einsetzen.“