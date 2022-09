Feierabendmarkt in Dormagen : Fortsetzung der Streetfood-Märkte geplant

Dormagen Am Dienstag, 20. September, wird in zum letzten Mal 2022 der Streetfood-Markt stattfinden. Schon jetzt ist klar, dass der Feierabendmarkt im kommenden Jahr weitergehen soll. Denn der Veranstalter ist zurfrieden mit.

Am kommenden Dienstag endet auf dem Rathausplatz die Streetfood-Saison. Zum letzten Mal gibt es in diesem Sommer den Streetfood-Feierabendmarkt unter dem Motto „Dormagen köstlich“. Die Organisatoren Marc Pesch und Dustin Thissen verkünden bereits jetzt, dass sie die beliebte Veranstaltung auch im kommenden Jahr voraussichtlich weiterhin durchführen wollen. Genauere Planungen werden noch in Angriff genommen. „Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing (SWD) war hervorragend“, so Pesch.

Zum diesjährigen Finale werden 13 Streetfood-Trucks und Getränkestände mit dabei sein. Zum Abschluss gibt es beim Streetfood-Markt einen leicht „bayerischen Touch“. „In München ist Oktoberfest-Zeit. Passend dazu gibt es bei uns einen bayerischen Anbieter und bayerisches Bier – aber nur zusätzlich. Wer wie gewohnt ein Alt oder Kölsch trinken möchte, kann das natürlich machen“, so Pesch.Schon vor dem Ende der Streetfood-Sommersaison ziehen die Organisatoren ein positives Fazit. „Wir sind begeistert. Die Dormagener haben die Veranstaltungen hervorragend angenommen. Nur am ersten Tag hatten wir etwas Regen, ansonsten war es immer trocken oder sogar sonnig und warm“, so Pesch. Er führt aus: „Viele der Streetfood-Truck-Betreiber waren regelmäßig ausverkauft, jeder hat hier in Dormagen sein Geschäft gemacht. Durch Sitzgelegenheiten, Stehtische, Musik und Getränke haben wir vor dem Rathaus für eine schöne Atmosphäre sorgen können. Wir sind sehr zufrieden.“ Man habe laut dem Organisator vieles anders gemacht als der ein oder andere Vorgänger, in den vergangenen Jahren waren die Streetfoodmärkte weniger gut angekommen. „Zunächst mal haben wir von Anfang an konsequent den Dienstag als Veranstaltungstag ausgesucht. Das mag dem ein oder anderen merkwürdig erscheinen, für uns war es aber etwas ganz Logisches. Denn wir wollten Top-Foodtrucks nach Dormagen holen. Und das gelingt nicht an den Tagen, an denen es in Köln, Düsseldorf oder anderen größeren Städten Streetfood-Märkte gibt“, erklärt Dustin Thissen. „Dienstags gibt es keine Konkurrenz, entsprechend haben wir tolle Anbieter. So etwas wird vom Publikum schnell erkannt und honoriert.“