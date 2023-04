Feierabendmarkt in Dormagen Streetfood ist zurück in der City

Am Dienstagabend fand bei schönstem Sonnenschein der erste Streetfood-Feierabendmarkt des Jahres mit Livemusik in Dormagen vor dem Rathaus statt. Rund dreizehn verschiedene Food Trucks boten den Besuchern die verschiedensten Köstlichkeiten an. Von der klassischen Currywurst mit Pommes, über Crêpes und Flammkuchen, Sandwiches, Knödeln, Cocktails und Wein, war in diesem Jahr auch zum ersten Mal Marcel Vogel von „Fave“ aus Düsseldorf mit dabei.