Saisonstart in Dormagen Feierabendmarkt mit neuen Trucks

Gleich sechs neue Trucks sind am Dienstag mit dabei: So kommt aus Frankfurt die „Rocking Kitchen“ mit selbstgemachten Pommes und diversen Toppings sowie Burgern. Aus Kaarst kommt das „Alte Rathaus“ und bringt Flammkuchen mit nach Dormagen. „Daniels Diner“ aus Köln präsentiert überbackene Sandwich-Spezialitäten und Bowls, „Fave“ aus Düsseldorf hat japanische Burger im Programm. Ebenfalls aus der Landeshauptstadt kommt das Team von „Street Food Souvlaki“ mit griechischen Spezialitäten. Und zu guter Letzt ist auch der „Asia Noodle Truck“ in Dormagen erstmals mit dabei. „Dazu gibt es natürlich aber auch viele bewährte Trucks, die wieder mit dabei sind“, sagt Organisator Dustin Thissen. So dürfen sich die Besucher wieder auf „Ellis Kölsche Küche“ mit Burgern und kölschen Tapas freuen. Ebenfalls wieder am Start ist die „Teufelsküche“ mit Currywurst, das Team von „Knödelfein“ aus Köln bringt Knödel-Spezialitäten mit nach Dormagen, „kluge Cocktails“ mixt Cocktails mit oder ohne Alkohol. Und der „Trüffelmann“ zaubert selbstgemachte Pasta im Parmesanlaib mit Trüffeln.