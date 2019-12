Feier in Dormagen-Horrem : Goldhochzeitspaar lernte sich als Teenager kennen

Feier in Dormagen-Horrem

Horrem Lydia und Arend van Broich heirateten vor 50 Jahren.

Im Alter von 13 Jahren zog Lydia van Broich aus dem Ruhrgebiet nach Horrem. Beim Federballspielen mit ihrer Freundin lernte sie schnell Arend van Broich kennen, der ebenfalls erst kürzlich mit seiner Familie aus Stürzelberg nach Horrem gezogen war. Doch von Liebe auf den ersten Blick konnte nicht die Rede sein, besonders sympathisch war er ihr nicht. „An Liebe haben wir in dem Alter auch noch nicht gedacht“, erzählt Lydia van Broich. Mit 17 Jahren hat es dann doch gepasst, und die beiden wurden ein Paar. Zwei Jahre später, am 5. Dezember 1969, wurde geheiratet. Und jetzt feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit. Auch heute noch wohnen sie in Horrem.