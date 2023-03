Fehlende Nahversorgung in Straberg Zentrum schlägt eine Verkaufsbox vor

Ein solcher Mini-Laden würde laut der Fraktion eine wichtige Versorgungslücke in den Ortsteilen Gohr und Straberg schließen: „Ein Supermarkt vor Ort. Alt werden im eigenen Dorf und Lebensumfeld bedingt die Möglichkeit, Dinge des täglichen Bedarfes vor Ort einkaufen zu können. Fahrten mit dem PKW können so deutlich reduziert werden, da das Angebot fußläufig erreichbar ist – gut für Geldbeutel und Umwelt“, so der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thomas Freitag. Das Zentrum schlägt vor, dass die Verwaltung Kontakt zur REWE Markt GmbH aufnimmt und weitere Informationen diesbezüglich einholt. Ob eine solche „Nahkauf Box“ wirklich eine Option für Straberg und Gohr sein können, wird der Rat der Stadt beraten.