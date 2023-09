Fechthalle in Knechtsteden Kasseler gewinnen Architektur-Wettbewerb

Der Neubau des Bundesstützpunkts Säbelfechten mit Schwimmbad und Einfeldsporthalle am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden nimmt Gestalt an. Jetzt tagte das Preisgericht im entsprechenden Realisierungswettbewerb. Unter der Moderation des Betreuers, der Firma BSMF Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung aus Frankfurt am Main, wurden 14 eingereichte Entwürfe der aufgeforderten Architekturbüros durch die Fach- und Sachpreisrichter unter die Lupe genommen. Gewonnen hat das Büro Atelier 30 Architekten aus Kassel. „Es ist ein überzeugender Entwurf“, urteilte Kreisdirektor Dirk Brügge, der mit am Richtertisch saß. Die Chancen für dieses Büro stehen jetzt gut, dass sie auch am Ende des folgenden Vergabeverfahrens die Nase vorne haben.