FDP Dormagen will höhere Freigrenzen bei Gebühren für Kindertagesstätten und Offenen Ganztag.

Dormagen Die Dormagener FDP-Fraktion möchte Eltern mit niedrigem Einkommen finanziell entlasten – durch weniger Beiträge für Kindertagesstätten, Kindertagespflegeangebote und die Betreuung im Offenen Ganztag an den Schulen.

Die Begründung hat die FDP gleich mitgeliefert. „Als familienfreundliche Stadt sollten wir gerade diejenigen Familien unterstützen, die über etwas geringere finanzielle Mittel verfügen. Da ist eine Entlastung bei den Kita- und OGS-Beiträgen genau der richtige Weg“, urteilt Karlheinz Meyer, der Fraktionsvorsitzende der FDP-Ratsfraktion. In ihrem Antrag weisen die Liberalen darauf hin, dass bereits mehrere Kommunen in der näheren Umgebung die Grenze von 30.000 Euro eingeführt haben. So gilt diese bereits in Ratingen, Meerbusch und Düsseldorf.