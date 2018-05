Dormagen: FC Straberg feiert 50-Jähriges mit einer Jubiläumswoche

Dormagen Den Auftakt macht der Volkslauf am 26. Mai.

Einer der jüngsten Sportvereine in der Region wird auch schon 50: Feiern will der 1968 gegründete FC Straberg dies mit einer vom 26. Mai bis 3. Juni dauernden Jubiläums-Sportwoche. Einen regelrechten Festakt wird es im Rahmen des Fest- und Familientags geben, der für den 2. Juni vorgesehen ist. Zunächst als reiner Fußballverein gegründet, folgte schon 1979 die Leichtathletikabteilung und 1991 dann die Abteilung für Freuzeit- und Breitensport.

Den Auftakt der Jubiläums-Sportwoche bildet am Samstag, 26. Mai, ein Jubiläums-Volkslauf, als der der 38. Internationale Volkslauf diesmal (auch) firmiert. Gelaufen werden Strecken von 400 bis 10.000 Metern, Start und Ziel ist der Sportplatz Mühlenbuschweg. Auch die St. Hubertus-Bruderschaft beteiligt sich am Jubiläum: Am Mittwoch, 30. Mai, steht ein Schützenturnier auf dem Programm, wobei die Gohrer "Bergpiraten" den musikalischen Part übernehmen.