FC Delhoven : Kunstrasenplatz wurde günstiger

Delhoven Die Anlage des FC Delhoven wurde saniert. Der Umbau war günstiger als geplant. Am vergangenen Wochenende wurde der Platz eröffnet – und so sieht er aus.

Die Mitglieder des Fußballvereins freuen sich über die sanierte Anlage: „Durch den neuen Kunstrasenplatz und das Kleinspielfeld können wir den Trainingsbetrieb viel besser aufrechterhalten. Der Ascheplatz war oftmals nicht bespielbar“, so Manfred Zingsheim, 1. Vorsitzender des FC Delhoven. „Fußball verbindet – sowohl auf, als auch neben dem Platz. Das Miteinander steht im Vordergrund. Jede Spielerin und jeder Spieler ist Teil des Teams. Alles was zählt, ist, wie gut sie als Mannschaft fungieren“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld .

Am Wochenende eröffnete der Verein die neue Anlage. Rund 250 Gäste konnten am Freitag ein Kleinfeldturnier der rund 75 Bambini- und F-Jugendspieler der Jugendspielgemeinschaft FC Delhoven/FC Straberg mitverfolgen. Am Samstag traten die übrigen Jugendmannschaften gegen Mannschaften von benachbarten Vereinen an. Zum Abschluss kämpften die erste und zweite Seniorenmannschaft um Meisterschaftspunkte in der neuen Spielsaison.