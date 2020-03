Aufräumaktion in Dormagen : Fast 4900 Teilnehmer sorgen für Rekord bei Sauberhafttag

Dormagen Wer mithelfen möchte, kann sich noch anmelden oder am 14. März spontan vorbeikommen.

Den Dormagenern liegt ihre Stadt ganz offenbar sehr am Herzen. Nicht anders ist zu erklären, dass sich 4867 Personen gemeldet haben, die ihre Stadt sauberer machen möchten und damit für eine Rekordbeteiligung sorgen werden. Sie alle nehmen am Samstag, 14. März, am Sauberhafttag teil – nur die Schulen und Kindergärten ziehen am Freitag los – und werden im ganzen Stadtgebiet Müll aufsammeln. Unter den Teilnehmern befinden sich rund 70 Kindergärten, Schulen, Vereine und Initiativen sowie zahlreiche Privatpersonen.