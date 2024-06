Startschuss auf dem Kirmesplatz Das Dormagener Schützenfest ist eröffnet

Schirmherr Thomas Schindler eröffnete am Freitagabend das 157. Dormagener Schützenfest. Der Einrichtungsleiter des Augustinushauses ist selbst Schütze in Neuss und auch in der Einrichtung hat das Schützenwesen einen festen Platz bei Bewohnern und Mitarbeitenden. Er wünschte allen viel Freude bei den verschiedenen Veranstaltungen. Im Mittelpunkt des Festes steht das Königspaar: Stefan I. Schillings und Königin Martina freuen sich umso mehr, weil der Königszug „Hal drop 1934“ 90-jähriges Bestehen feiert. Auf dem Foto: Thomas Schindler, Siegfried Pethke, Georg Becker, Erik Lierenfeld, Tanja Bellanti, Martina und Stefan Schillings, Johannes Ermert, Hans-Arnold Heier. Foto: Jumi