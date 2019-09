Veranstaltungen in Dormagen : Familienkarrieren beim Michaelismarkt

Dormagen Für den Michaelismarkt organisierte die Lokale Allianz etwas Ungewöhnliches: Sie stellte unterschiedliche Familien vor, deren Mitglieder ihre berufliche Heimat im selben Dormagener Unternehmen gefunden haben.

Vielfältige Verkaufsstände, zahlreiche Aktionen und reichlich Bühnenprogramm – am letzten Septemberwochenende findet traditionell der Michaelismarkt in Dormagen statt. „Durch das reichhaltige Angebot kommen alle Besucher auf ihre Kosten“, urteilte Stadtmarketingleiter Thomas Schmitt.

Mit der Bayer AG eng verflochten ist auch Mesut Kadiyoran. Als Chemikant ist er mittlerweile seit über 25 Jahren für die Firma tätig. Dabei ist er weder der erste, noch der letzte in seiner Familie, der für den Chemiekonzern arbeitet: Vor ihm war sein Vater dort bereits Ende der 60er-Jahre angestellt, und nach Mesut Kadiyoran wird sein Sohn, der sich noch in der Ausbildung befindet, in seine Fußstapfen treten.

Die lokale Allianz nutzte den Michaelismarkt auch für eine Siegerehrung: Nachdem am 20. Juli beim „Generationencup“ Dormagener bei diversen Spielen für die Grundschulen ihres Stadtteiles antreten durften, wurden nun die Gewinner verkündet: Der erste Platz ging an Schule Burg Hackenbroich. Die Schüler dürfen sich auf einen Besuch der Wissenschaftlergruppe „Die Physikanten“ freuen, die mit spannenden Experimenten und unterhaltenden Shows Mint-Fächer kindgerecht vermitteln. Der zweite Platz (500 Euro) ging an die Theodor-Angerhausen-Grundschule, Rang drei an die Regenbogenschule Rheinfeld (300 Euro).