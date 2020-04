Familiendrama in Dormagen : 40-Jähriger starb durch Polizeikugeln

Familiendrama in Dormagen

Straberg Der in Dormagen erschossene 40-Jährige ist laut Obduktionsergebnis von zwei Kugeln aus Polizeiwaffen getroffen und getötet worden. Die Ehefrau und Mutter der beiden Getöteten konnte noch nicht vernommen werden.

Der am Samstag in Straberg erschossene 40-Jährige ist von zwei Kugeln aus Polizeiwaffen getroffen und getötet worden. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Außer den Polizeiwaffen seien keine weiteren Schusswaffen gefunden worden. Warum die Streifenbeamten schossen und ob dies gerechtfertigt war, werde untersucht.