Familienbüro Dormagen : Dormagens Stimme von Kindern und Jugendlichen

Dormagen Klaus Güdelhöfer ist im Familienbüro für Aktionen wie Graffiti-Projekt, Spielplatz-Ausstattung und Skaterpark zuständig.

Für ihn gehört der Kontakt zu Jugendlichen und Kindern zum Arbeitsalltag, darüber ist Klaus Güdelhöfer auch sehr froh: „Das hält mich jung“, sagt der 64-Jährige lachend. Seit zwei Jahren ist er Produktverantwortlicher für Jugendförderung im Jugendamt und damit Teil des Familienbüros der Stadt Dormagen, das im vorigen Jahr aus allen Bereichen der Verwaltung für Familien, Jugend und Kinder gebildet wurde. Zuvor war Klaus Güdelhöfer viele Jahre lang Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Dormagen – ein Amt, das er 2017 an Julia Stöcker weitergegeben hat. „Bei ihr weiß ich die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in sehr guten Händen“, lobt Güdelhöfer.

Der Dormagener hat Spaß an seiner Arbeit – und das kommt auch bei den Kindern und Jugendlichen an, mit denen er im Kinderparlament diskutiert, über Missstände auf Spielplätzen spricht, ihre Anregungen und Wünsche für Skateranlagen aufnimmt oder das nächste Graffiti-Projekt plant. „Immer geht es darum, sie an den Ereignissen und der Planung ihrer Stadt mit zu beteiligen: „Die Stimme der Jugend zu hören, ist richtig und wichtig, gerade in ihrem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit, auch wenn nicht alle Auswüchse der Proteste gut sind“, sagt Güdelhöfer, dessen Herzenswunsch es ist, „jetzt mit der Jugend gemeinsam unsere Zukunft anzupacken, indem wir unseren Lebensstil ändern“. In Infrastruktur für die Jugend zu investieren, liegt ihm weiter am Herzen: „Kitas, Schulen und Freizeitangebote müssen funktionieren, sonst verkümmert eine ganze Generation“, meint er. Da sieht er die Stadtverwaltung gut aufgestellt: „Mir gefällt das Bürgernahe und der Weitblick.“