Angebote in Dormagen : So unterstützt das Familienbüro Eltern und Kinder

Blick aus dem Familienbüro im Rathaus Dormagen auf die Castellstraße und Römerstraße. Foto: Carina Wernig

Dormagen Mit einem umfassenden Programm steht das Familienbüro der Stadt Dormagen Eltern, Kindern und Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite. Was alles angeboten wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In diesen Tagen veröffentliche das städtische Familienbüro die Veranstaltungen für das zweite Halbjahr im Rahmen eines umfassenden Flyers. Zu diesen Angeboten zählen unter anderem die Sprechstunde der Fachberatung zur Kindertagespflege oder die offene Sprechstunde für Schwangere und junge Eltern. Zudem informiert das Familienbüro über aktuelle Termine für Kinder, Jugendliche und Eltern. Das sind die Veranstaltungen des Familienbüros im kommenden Halbjahr:

Elterninformationsabend zur Kindertagespflege

Am 11. August um 18 Uhr findet im Historisches Rathaus ein Elterninformationsabend statt. Dieser beschäftigt sich mit Fragen wie: Ist die Kindertagespflege das Richtige für unser Kind? Und wie läuft die Anmeldung und Finanzierung? Das Familienbüro informiert über Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren. Um Anmeldung bei Claudia Goldbach per Mail an kindertagespflege@stadt-dormagen.de wird gebeten.

Vortragsabend für betroffene Eltern

Im Neuen Rathaus findet am 1. September um 17 Uhr der Vortragsabend „Wie gelingt Elternschaft nach Trennung und Scheidung?“ statt. Anmeldung erforderlich bei Ella Ackerschott oder Kathrin Kramer-Held telefonisch unter 02133 257616 oder -568.

Date your job – Berufs- und Ausbildungsmesse für Schulabgänger

Am 7. September von 9 bis 14 Uhr ist die Berufs- und Ausbildungsmesse geplant. Anmeldung erforderlich bei Cosima Nauroth, entweder telefonisch unter 02133 257589 oder per Mail an cosima.nauroth@stadt-dormagen.de. Ein Ort für die Messe steht noch nicht fest.

Life-Hack – Das kommunalpolitische Praktikum für Jugendliche

Vom 9. bis 24. September können Jugendliche verschiedene Stationen in der städtischen Verwaltung kennenlernen. Anmeldung bei Michael Hartmann, entweder telefonisch unter 02133 257402 oder per Mail an michael.hartmann@stadt-dormagen.de.

Informationsstand „Kinderrechte“

Das Familienbüro informiert am 25. September von 13 bis 18 Uhr auf dem Michaelismarkt über Kinderrechte. Weitere Informationen gibt es bei Michael Hartmann, telefonisch unter 02133 257402 oder per Mail an michael.hartmann@stadt-dormagen.de.

Förderkurse Leserechtschreib- und Rechenschwäche für Grundschüler

Das Training findet in Kleingruppen im Neuen Rathaus statt. Termine nach Vereinbarung. Interessierte werden gebeten, vorab ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Anmeldung bei Melanie Sippel, entweder telefonisch unter 02133 257606 oder per Mail an melanie.sippel@stadt-dormagen.de.

Kinder- und Jugendsprechstunde mit Bürgermeister Erik Lierenfeld

Am 17. November, 15.30 bis 17 Uhr, steht Erik Lierenfeld im Neuen Rathaus zu Gesprächen zur Verfügung.

Anmeldung erforderlich bei Michael Hartmann, telefonisch unter 02133 257402 oder per Mail an michael.hartmann @stadt-dormagen.de.

(NGZ)