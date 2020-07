Familien in Dormagen : Vermieter Vivawest besteht auf Abbau der Spielgeräte

Familien in Dormagen

Protest der Mieter am Trampolin an der Goethestraße. Foto: Carina Wernig

Dormagen Die von den Mietern aufgebauten Spielgeräte im Quartier rund um die Goethestraße müssen abgebaut werden. Auch eine erneute Prüfung der Rechtslage durch den Vermieter Vivawest Bauen GmbH hat das ergeben.

„Die grundsätzliche Haftung für den Aufbau von Gegenständen auf Grundstücken, die maßgeblich von der Verkehrssicherungspflicht bestimmt wird, bleibt beim Grundstückseigentümer, also bei Vivawest. Daran würde im vorliegenden Fall auch eine theoretische Übertragung dieser Pflicht an die Mieter nichts ändern“, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Mit einem Brief an ihre Mieter hatte das Unternehmen wegen Sicherheitsbedenken das Entfernen von Trampolins, Pools und Rutschen bis zum 30. Juni gefordert. Die Familien hatten darauf hin protestiert und erklärt, dass sie bereit wären, die Geräte besser zu sichern oder Tore und Zäune zu errichten, damit ihre Kinder gerade jetzt in den Ferien weiter draußen spielen könnten.